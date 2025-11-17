Ричмонд
Звезда «Реальных пацанов» признался в любви к деревенской жизни

Актер Селиванов признался, что ему нравится жить деревенской жизнью
Владимир Селиванов
Владимир Селиванов

Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов признался в любви к деревенской жизни в интервью журналу WomanHit.

Актер, переехавший в столицу 10 лет назад, отметил, что стал чувствовать себя москвичом, а Москву — своим домом, когда продал квартиру в Пермском крае. Между тем он отметил, что ему не близок столичный темп жизни, чего не скажешь о Подмосковье.

«Жить в Подмосковье — идеально, я считаю. Мы переехали за город — мне очень нравится, что мы вырвались из московского образа жизни и больше живем деревенской жизнью, на природе, где много деревьев, птичек, белочки. От светских мероприятий я правда, подустал. Хотя по долгу службы часто посещаю их», — заключил Селиванов.