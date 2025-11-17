Ричмонд
В центре Лондона установили статую Бриджит Джонс

В Лондоне на Лестер-сквер установили бронзовую статую Бриджит Джонс
Рене Зеллвегер: «Бриджит Джонс: Грани разумного»
Рене Зеллвегер: «Бриджит Джонс: Грани разумного»Источник: кадр из фильма «Бриджит Джонс: Грани разумного»

В центре Лондона на площади Лестер-сквер установили бронзовую статую главной героини фильмов о Бриджит Джонс, которую сыграла американская актриса Рене Зеллвегер. Об этом сообщает РИА Новости.

Статуя была создана лондонской студией 3D Eye. Она изображает Бриджит Джонс в коротком платье. В руках у девушки известный по первому фильму дневник и ручка. На изготовление статуи ушло 200 килограмм бронзы.

По данным агентства, инициатором установки памятника в честь 25-летия со дня выхода первого фильма выступил деловой альянс «Сердце Лондона» совместно с управлением Лестер-сквер и Вестминстерским городским советом.

Торжественное открытие состоялось в понедельник, 17 ноября. На мероприятии присутствовали Рене Зеллвегер, а также актеры, сыгравшие ведущие роли в фильмах: Салли Филлипс, Чиветел Эджиофор и Лео Вудал. Также на открытии присутствовал сопредседатель студии Working Title, которая занималась съемками фильмов, Эрик Феллнер.

Персонаж Бриджит Джонс был создан в 1996 году британской писательницей Хелен Филдинг. Первый фильм вышел на экраны в 2001 году. Последующие фильмы вышли в прокат в 2004, 2016 и 2025 годах

Ранее Рене Зеллвегер повторила культовый образ Бриджит Джонс.