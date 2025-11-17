Сергей Городничий и Ника Здорик записали видео на съемках второго сезона сериала «Ландыши. Такая нежная любовь». 30-летний актер позировал в светлых джинсах и белой рабушке, а 24-летняя актриса — в белоснежном мини-платье с плиссированной юбкой.
Звезды представили пародию на Ваню Дмитриенко и Анну Пересильд, которые недавно выпустили хит «Силуэт». На припеве Городничий закружил в танце свою коллегу, которая в конце чуть не упала.
«Закрываем тренд», — сообщила актриса.
Поклонники признались, что восхищаются их кинопарой и с нетерпением ждут продолжения сериала.
Премьера первого сезона проекта «Ландыши. Такая нежная любовь» состоялась в начале 2025 года. Сергей Городничий сыграл военного Леху, который влюбляется в богатую девушку Катю Орлову.
Они заключают фиктивный брак, и теперь героиня, привыкшая к роскоши, должна смириться с новыми условиями жизни в военном городке. Постепенно она влюбляется в своего супруга, который изначально ей совсем не нравился.
В финале первого сезона герой Городничего уходит на СВО и пропадает без вести. Катя отправляется его искать. Она договаривается поехать на фронт с гастролями со своей группой. Последняя серия первого сезона заканчивается на том, что во время концерта героиня видит Леху в толпе.
По многочисленным просьбам поклонников создатели сериала решили снять продолжение. Оно получило название «Ландыши. Вторая весна». В октябре 2025-го завершились съемки второго сезона.