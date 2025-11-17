Ричмонд
Актриса Ирина Гринева улетела из России

Актриса поделилась кадрами из путешествия
Актриса Ирина Гринева улетела из России. Звезда сообщила об этом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка находится в Индии, она поделилась с подписчиками первыми кадрами из путешествия.

Знаменитость говорила, что периодически приезжает в эту страну для духовного обогащения.

Гринева в 2010 году вышла замуж за фигуриста, бронзового призера Олимпийских игр Максима Шабалина, артистке на тот момент было 37 лет, а спортсмену — 28. Актриса признавалась, что сначала не восприняла ухаживания чемпиона всерьез, но разница в возрасте ее никогда не смущала. Звезда в 40 лет впервые стала матерью, в 2013 году она родила дочь Василису. По словам знаменитости, появление ребенка полностью изменило ее жизнь и воплотило в реальность многие мечты.

Ранее Ирина Гринева пожаловалась, что ее дочь отказались снимать в рекламе.