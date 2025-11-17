Звезду «Ворониных» обманули при покупке квартиры рядом с Москва-Сити

Известная актриса Екатерина Волкова, прославившаяся ролью в сериале «Воронины», столкнулась с серьезными проблемами после покупки квартиры в Москве, сообщает Life.ru. Еще в апреле этого года артистка радостно делилась с поклонниками новостью о приобретении долгожданной жилплощади с видом на Москва-Сити и реку, ради которой даже пришлось взять ипотеку, а сейчас жалуется на обман со стороны застройщиков.