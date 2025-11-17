Звезду «Ворониных» обманули при покупке квартиры рядом с Москва-Сити

Известная актриса Екатерина Волкова, прославившаяся ролью в сериале «Воронины», столкнулась с серьезными проблемами после покупки квартиры в Москве, сообщает Life.ru. Еще в апреле этого года артистка радостно делилась с поклонниками новостью о приобретении долгожданной жилплощади с видом на Москва-Сити и реку, ради которой даже пришлось взять ипотеку, а сейчас жалуется на обман со стороны застройщиков.
Волкова вместе с супругом Андреем Карповым вынуждена заниматься устранением многочисленных строительных недочетов, допущенных недобросовестными подрядчиками. Ситуация настолько серьезная, что паре пришлось демонтировать стену для переделки электропроводки, которая из-за некачественного монтажа могла привести к короткому замыканию и возгоранию.
«Не покупайте white box никогда. Жалоб много писалось на этапе приемки. Это все бестолку. В наше время можно бодаться до бесконечности», — предупредила фанатов актриса в соцсетях.
Звезда отметила, что их проблемы — далеко не самые масштабные по сравнению с жалобами других жильцов в общем чате дома, и сожалеет о выборе этого жилого комплекса.
Примечательно, что сама актриса с мужем и дочерью проживает в частном доме в Переделкине и имеет еще одну небольшую квартиру в столице. Новую просторную квартиру они приобрели для своей 14-летней дочери Лизы и теперь всей семьей делают в ней ремонт, стараясь учесть вкусы будущей хозяйки.
