Тоби Магуайр может вернуться к роли Человека-паука

Актер вернулся к роли супергероя в «Человеке-пауке: Нет пути домой», премьера которого состоялась в 2021 году. По словам артиста, он обрадовался и был очень взволнован, когда ему позвонили с предложением снова сыграть Питера Паркера. «Я сразу же согласился приехать, чтобы сделать это. Не без нервов — знаете, возникли мысли о том, как это будет выглядеть и какой это будет опыт», — делился он.