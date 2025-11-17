Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Тоби Магуайр может вернуться к роли Человека-паука

Актер может вернуться к роли Человека-паука в новых «Мстителях»
Тоби Магуайр в фильме «Человек-паук»
Тоби Магуайр в фильме «Человек-паук»

Американский актер Тоби Магуайр может снова сыграть Человека-паука в новых «Мстителях». Об этом сообщает издание Comicbook со ссылкой на известного инсайдера Дэниела Рихтмана.

По его словам, герой в исполнении актера появится в фильме «Мстители: Судный день». Отмечается, что один из фанатов заметил Магуайра в Лондоне, где снимают картину, что еще больше подогрело слухи о его участии в фильме.

До этого Тоби Магуайр рассказал, что с радостью готов снова сыграть Человека-паука, если ему предложат.

Актер вернулся к роли супергероя в «Человеке-пауке: Нет пути домой», премьера которого состоялась в 2021 году. По словам артиста, он обрадовался и был очень взволнован, когда ему позвонили с предложением снова сыграть Питера Паркера. «Я сразу же согласился приехать, чтобы сделать это. Не без нервов — знаете, возникли мысли о том, как это будет выглядеть и какой это будет опыт», — делился он.

Ранее Тоби Магуайр снялся с 17-летней дочерью в день ее выпускного.