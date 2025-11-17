Ричмонд
Отар Кушанашвили раскритиковал актерскую игру Козловского и Петрова

Артисту не понравилась роль Козловского в сериале «Бар “Один звонок”»
Отар Кушанашвили
Отар КушанашвилиИсточник: Legion-Media.ru

Шоумен Отар Кушанашвили в своем онлайн-шоу «Каково» раскритиковал актерскую игру Данилы Козловского и Александра Петрова.

Артисту не понравилась роль Козловского в сериале «Бар “Один звонок”».

Данила Козловский в сериале «Бар "Один звонок"»
Данила Козловский в сериале «Бар "Один звонок"»

«Я сломался на моменте, когда Данила Козловский вздумал танцевать на барной стойке. Все, что демонстрирует Козловский в кадре, это уровень седьмого класса средней школы номер 15 города Кутаиси — так же кривляются, не умея в жизни ничего», — сказал он.

По мнению шоумена, тиктокер Егор Шип показал лучшую игру в этом сериале, а «хуже Козловского» якобы может быть только «Петров в отдельных ролях».

Ранее Данила Козловский рассказал, как боялся позвонить Леониду Ярмольнику по поводу съемок в сериале.