Отар Кушанашвили раскритиковал актерскую игру Козловского и Петрова

Шоумен Отар Кушанашвили в своем онлайн-шоу «Каково» раскритиковал актерскую игру Данилы Козловского и Александра Петрова.
Артисту не понравилась роль Козловского в сериале «Бар “Один звонок”».
«Я сломался на моменте, когда Данила Козловский вздумал танцевать на барной стойке. Все, что демонстрирует Козловский в кадре, это уровень седьмого класса средней школы номер 15 города Кутаиси — так же кривляются, не умея в жизни ничего», — сказал он.
По мнению шоумена, тиктокер Егор Шип показал лучшую игру в этом сериале, а «хуже Козловского» якобы может быть только «Петров в отдельных ролях».
