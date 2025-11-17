«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» стал самой кассовой картиной Японии

«Бесконечная крепость» — первый фильм итоговой трилогии саги «Истребитель демонов», основанной на одноименной манге Коехару Готогэ. На сегодняшний день экранизация этого произведения насчитывает четыре анимационных сезона, два фильма-компиляции и две полнометражные картины. Даты выхода второй и третьей частей «Бесконечной крепости», которые должны стать завершающими картинами эпопеи, на данный момент официально не оглашались.