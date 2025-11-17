«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» стал самой кассовой картиной Японии

ТОКИО, 17 ноября. /ТАСС/. Анимационный фильм «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba — The Movie: Infinity Castle, 2025) стал первой в истории японской киноиндустрии картиной, собравшей по всему миру более 100 млрд иен ($645 млн по текущему курсу). Об этом объявила компания-дистрибьютор ленты Aniplex.
По данным японской компании, по всему миру к настоящему моменту картина собрала 106,3 млрд иен ($685 млн), став первой кинолентой из Японии, пробившей отметку в 100 млрд иен мировых сборов. В самой же Японии за 122 дня с момента премьеры анимационный фильм собрал 37,9 млрд иен ($244 млн).
Предыдущим рекордсменом мировых сборов для Японии была знаменитая картина Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками» (Spirited Away, 2001), которая по всему миру собрала порядка 31,6 млрд иен ($396 млн по курсу на тот период времени).
«Бесконечная крепость» — первый фильм итоговой трилогии саги «Истребитель демонов», основанной на одноименной манге Коехару Готогэ. На сегодняшний день экранизация этого произведения насчитывает четыре анимационных сезона, два фильма-компиляции и две полнометражные картины. Даты выхода второй и третьей частей «Бесконечной крепости», которые должны стать завершающими картинами эпопеи, на данный момент официально не оглашались.