Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Любовь на экране, конфликты за кадром: правда о съемках «Дневника памяти»

«Химия» между героями казалась идеальной, но рабочий процесс был далек от романтики. Между актерами и командой вспыхивали споры, которые могли поставить проект под угрозу
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Дневник памяти
Кадр из фильма «Дневник памяти»

Когда в 2004 году вышел фильм «Дневник памяти», никто не ожидал, что романтическая драма превратится в один из самых популярных фильмов о любви. Но за кадром этой трогательной истории скрывались не только слезы и страсть, но и напряженные отношения между актерами, творческие конфликты и неожиданные споры. Рассказываем обо всем, что происходило на съемочной площадке фильма.

Конфликт между актерами: просьба заменить исполнительницу главной роли

Во время съемок Райан Гослинг и Рэйчел МакАдамс — исполнители ролей Ноя и Элли — столкнулись с серьезными разногласиями. Режиссер Ник Кассаветис позже рассказывал, что в один из дней атмосфера была настолько накалена, что Гослинг попросил убрать МакАдамс из сцены, заявив, что не может работать в такой обстановке.

По словам Кассаветиса, он был вынужден вывести актеров в комнату и провести что-то вроде сеанса семейной терапии, чтобы они смогли продолжить работать вместе. После эмоционального разговора напряжение спало, но факт остается фактом — идеальная экранная «химия» рождалась на фоне реальных конфликтов.

Райан Гослинг и Рэйчел МакАдамс в фильме Дневник памяти
Райан Гослинг и Рэйчел МакАдамс в фильме «Дневник памяти»

Необычная подготовка актеров и проблемы с костюмами

Чтобы лучше вжиться в образ, Райан Гослинг специально переехал в Южную Каролину — туда, где проходили съемки, — и много времени проводил на воде, обучаясь управлять лодкой. Он также учился столярному делу, потому что по сюжету его герой строит дом.

Кадр из фильма Дневник памяти
Кадр из фильма «Дневник памяти»

У МакАдамс были свои сложности. Знаменитое голубое платье, в котором Элли появляется после сцены под дождем, оказалось проблемным: во время съемок пуговицы постоянно отлетали, и костюмерам приходилось буквально пришивать их на ходу. Актриса вспоминала, что платье было красивым, но капризным и что работа в нем превращалась в маленький ежедневный стресс.

Критика образов и моральные споры вокруг персонажей

Хотя широкая публика воспринимает фильм как идеальную историю любви, в профессиональной среде его нередко критикуют. Споры главным образом касаются образа Ноя: многие журналисты и зрители отмечают чрезмерную навязчивость героя, а некоторые считают, что поведение персонажа временами балансирует на грани токсичности.

Кадр из фильма Дневник памяти
Кадр из фильма «Дневник памяти»

Эти обсуждения не были скандалом на съемках, но они сопровождали фильм с момента его выхода и до сих пор вызывают дискуссии в соцсетях. Так что часть скандальной славы проекта связана не со съемочным процессом, а с его восприятием спустя годы.

Спор вокруг альтернативного финала

Кадр из фильма Дневник памяти
Кадр из фильма «Дневник памяти»

Хотя этот эпизод имеет отношение скорее к прокатной судьбе фильма, он стал громким медийным скандалом. В 2019 году зрители Netflix в Великобритании обнаружили, что показанная им версия «Дневника памяти» завершается иначе: в картине отсутствует сцена, в которой пожилые Ной и Элли умирают вместе. Вместо нее фильм обрывался кадрами с пролетающими птицами. Зрители были возмущены изменением, а в прессе начались разговоры о том, что стриминговые сервисы вмешиваются в авторские версии фильмов. Позже Netflix объяснил, что использовал копию, предоставленную студией, и сам ничего не менял, но осадок у фанатов все равно остался.