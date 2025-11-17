Хотя этот эпизод имеет отношение скорее к прокатной судьбе фильма, он стал громким медийным скандалом. В 2019 году зрители Netflix в Великобритании обнаружили, что показанная им версия «Дневника памяти» завершается иначе: в картине отсутствует сцена, в которой пожилые Ной и Элли умирают вместе. Вместо нее фильм обрывался кадрами с пролетающими птицами. Зрители были возмущены изменением, а в прессе начались разговоры о том, что стриминговые сервисы вмешиваются в авторские версии фильмов. Позже Netflix объяснил, что использовал копию, предоставленную студией, и сам ничего не менял, но осадок у фанатов все равно остался.