Алика Смехова в личном блоге разместила редкие кадры со своим сыном Макаром. 57-летняя актриса приняла участие в фотосессии вместе с наследником. Черно-белыми фото она поделилась в его день рождения — 15 ноября молодому человеку исполнилось 18 лет.
«Макару 18! Безусловная любовь», — подписала снимки Смехова.
Поклонники, коллеги и друзья присоединились к поздравлениям. Они отметили, что Макар обладает модельной внешностью и очень похож на знаменитую маму.
«Какой красивый мужчина! Весь в маму! Поздравляю», «Хороший получился», «Невероятная красота», «Какой красивый и классный! Какие фотографии классные! С праздником!», «Невероятный сын у невероятной мамы», «Божественно красив и талантлив», «Красавец! Есть в кого. Мамины гены. Пусть будет здоровым и удачливым».
Смехова также поделилась треком, который ее сын записал на английском языке. Она отметила, что Макар занимается изучением точных наук и математики, британского английского языка, а также спортом и музыкой.
«Жениться в ближайшие десять лет не собирается. “Не хочу жениться, а хочу учиться”, — говорит», — рассказала звезда.
Алика Смехова родила сына в отношениях с бизнесменом Игорем Макаровым. Когда младшему ребенку актрисы был годик, она рассталась с его отцом. Также у нее есть 25-летний сын Артем от третьего мужа, бизнесмена по имени Николай.
