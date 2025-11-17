Умерла звезда «Анатомии страсти» Элизабет Франц

Окончив Американскую академию драматического искусства в Нью-Йорке, Элизабет работала в различных театрах маленьких городов, в том числе у себя на родине. Самой выдающейся ролью актрисы стала работа в постановке «Смерть коммивояжера» на Бродвее, за которую в 1999 году актриса получила премию «Тони».