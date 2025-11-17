Звезда «Кадетства» прошлась в мини-платье по набережной в США

Актриса Елена Захарова прошлась в мини-платье по набережной в США. Звезда сериала «Кадетство» поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами после своего выступления с коллегой Андреем Чадовым во Флориде. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артисты гастролируют по США со спектаклем «Двое на качелях».