Ричард Гир рассказал о мудростях, которые он постиг благодаря буддизму

Помимо старшего ребенка Гомера от бывшей жены, Ричард также воспитывает двух сыновей со своей нынешней женой Алехандрой Сильвой. Актер признался, что старается ни в чем не давить на наследников и позволять им познавать этот мир самостоятельно, но единственное, чему он действительно хотел бы их научить — «простая доброта» ко всему живому.