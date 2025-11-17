Ричард Гир рассказал о мудростях, которые он постиг благодаря буддизму

Более 45 лет назад тибетские монахи познакомили Ричарда Гира с буддизмом, что привело к его давней дружбе с Далай-ламой. На этих выходных, во время торжественного обеда DOC NYC Visionaries Tribute Luncheon, 76-летний актер рассказал о своей вере и о том, какой важный буддийский урок он преподает своим троим сыновьям.
«Вы проявляете доброту. Это лучшее, что вы можете сделать», — отметил Ричард Гир.
Актер также поделился своим методом воспитания детей и заметил, что никогда не пытался повлиять на то, во что они верят. В итоге его сын Гомер Джеймс Джигме Гир (чьё второе имя Джигме — отсылка к буддизму и означает «бесстрашный» на тибетском) самостоятельно пришел к буддизму, как и его отец.
«У меня есть 25-летний сын Гомер, и он очень благодарен мне за то, что я ничего ему не навязываю, но теперь он медитирует. Он сам выбрал этот путь», — подчеркнул гордый отец.
Помимо старшего ребенка Гомера от бывшей жены, Ричард также воспитывает двух сыновей со своей нынешней женой Алехандрой Сильвой. Актер признался, что старается ни в чем не давить на наследников и позволять им познавать этот мир самостоятельно, но единственное, чему он действительно хотел бы их научить — «простая доброта» ко всему живому.
Ранее Ричард Гир раскрыл секрет счастливого брака.