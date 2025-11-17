Ричмонд
Анна Михалкова показала редкое фото со взрослыми сыновьями

Актриса рассказала, что старшие наследники пришли к ней в гости

Анна Михалкова в личном блоге показала редкое фото со своими сыновьями — 25-летним Андреем и 24-летним Сергеем. 51-летняя актриса сообщила, что наследники пришли к ней в гости.

Сыновья Анны Михалковой, фото: соцсети
Сыновья Анны Михалковой, фото: соцсети

Она запечатлела их в домашней обстановке. Молодые люди сидели на диванах и что-то увлеченно смотрели в своих телефонах.

«Зашли дети пообщаться», — подписала кадр Михалкова.

Недавно звезда сериала «Трасса» впервые за долгое время вышла в свет с сыновьями. Она пришла поддержать сестру Надежду Михалкову на премьере фильма «Огненный мальчик». Также компанию ей составила 12-летняя дочь Лидия.

Летом 2025 года на премьере фильма «Ровесник» Михалкова сообщила, что ей проще воспитывать дочь, чем сыновей. Она отметила, что девочки чаще всего более организованные, чем мальчики.

Анна Михалкова с детьми и Надежда Михалкова с детьми на премьере фильма «Огненный мальчик», фото: пресс-служба
Анна Михалкова с детьми и Надежда Михалкова с детьми на премьере фильма «Огненный мальчик», фото: пресс-служба

«Разные характеры, разные дети с разными подходами все. И неважно: мальчик это или девочка. Но просто с девочками в моем случае, мне кажется, попроще может быть, потому что девочки более организованные, чем мальчики», — призналась Михалкова.

Напомним, Анна Михалкова около 30 лет замужем за бизнесменом Альбертом Баковым. У пары родилось трое детей: сыновья Андрей и Сергей и дочь Лидия.

Ранее Андрей Баков объяснил, почему пока еще не готов жениться. Он заявил, что для создания семьи ему необходимо иметь финансовую подушку.