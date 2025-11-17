Даша была душой группы и главным инициатором помощи Компоту. У нее сложились с ним особенно теплые и доверительные отношения. Именно ее вера в его доброту удержала Компота от самоубийства в финале. В отношениях с ребятами она так и не определилась: ее поцелуй с Птахой был случайностью, романтическая история с Юрой не сложилась, а симпатия к Пете Бойко осталась на уровне дружеского флирта несмотря на их поцелуй. Ее прощальные объятия с Компотом — это символ их глубокой связи, но и понимание, что их пути должны разойтись.