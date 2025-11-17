Ричмонд
Что известно о фильме «Я начинаю видеть свет»: дата выхода, создатели и международный статус

В мире кино намечается значимое событие — на экраны выходит драма «Я начинаю видеть свет» от известного российского режиссера Константина Худякова
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Я начинаю видеть свет
Кадр из фильма «Я начинаю видеть свет»

Дебютный англоязычный проект Константина Худякова, обладателя премий «Золотой орел» и «Ника», уже успел заявить о себе на международной арене. Мировая премьера ленты с символичным названием состоялась в России на фестивале «КиноБраво», где картина была тепло встречена зрителями и получила специальный приз. В статье рассказываем, когда фильм «Я начинаю видеть свет» выйдет в широкий прокат и какие подробности о нем уже известны.

Когда выйдет фильм «Я начинаю видеть свет»

Премьерный путь фильма уже начался. Первыми картину увидели зрители в России на фестивале «КиноБраво». Что касается широкого проката, то лента выйдет на экраны уже 20 ноября 2025 года. 

Где и как проходили съемки фильма «Я начинаю видеть свет» 

Съемки фильма проходили в США. Атмосферное и символичное для сюжета место — маяк, где разворачивается основное действие, — было снято на фоне бушующего моря, что добавило картине визуальной мощи и метафорической глубины. Работа оператора Маза Махани позволила запечатлеть суровую красоту американского побережья, превратив локацию в одного из главных героев истории, олицетворяющего одиночество и надежду главного персонажа.

Кто снимается в фильме «Я начинаю видеть свет»

Джек Хьюстон и Эбби Корниш в фильме Я начинаю видеть свет
Джек Хьюстон и Эбби Корниш в фильме «Я начинаю видеть свет»

Режиссер Константин Худяков собрал для своего дебютного голливудского проекта сильный международный актерский состав:

  • Джек Хьюстон («Я соблазнила Энди Уорхола», «Ирландец», «Фарго») играет джазового трубача Эзру, который переживает глубокую личную трагедию;

  • Эбби Корниш («Области тьмы», «Кэнди», «Клондайк») играет Ханну, местную учительницу, чья любовь к жизни помогает Эзре вернуться к свету;

  • в фильме также заняты Люси Панч («Десятое королевство»), Джейми Чанг («Анатомия страсти») и другие голливудские звезды. 

Такой подбор актеров гарантирует глубокое и убедительное раскрытие сложной эмоциональной материи фильма.

О чем будет фильм «Я начинаю видеть свет»

Кадр из фильма Я начинаю видеть свет
Кадр из фильма «Я начинаю видеть свет»

Это история о том, как в самой темной точке жизни можно найти силы двигаться дальше. Главный герой, талантливый джазовый трубач Эзра, теряет в автомобильной аварии жену и ребенка и погружается в пучину отчаяния. Случайная ошибка приводит его на удаленный маяк, где его принимают за нового смотрителя.

В этом уединенном месте, на краю земли, он встречает Ханну — учительницу, чья жизнерадостность и любовь к музыке постепенно начинают исцелять его разбитое сердце. Фильм рассказывает о втором шансе, о том, как, находясь в шаге от гибели, человек все еще способен спасти свою жизнь, обрести дружбу и, возможно, даже новую любовь.

Интересные факты о фильме «Я начинаю видеть свет»

Кадр из фильма Я начинаю видеть свет
Кадр из фильма «Я начинаю видеть свет»

Картина примечательна не только своим сюжетом, но и обстоятельствами создания, а также творческим бэкграундом.

  • Название фильма — это отсылка к классической джазовой композиции 1944 года I'm Beginning to See the Light, которую исполняли Дюк Эллингтон и многие другие легенды жанра. Это напрямую связывает саундтрек с темой пробуждения главного героя и обретения им надежды.

  • Саундтрек к фильму создавал Уолтер Афанасьеф, работавший с Мэрайей Кэри, Селин Дион, Уитни Хьюстон и Рики Мартином. Его участие гарантирует мощное и эмоциональное музыкальное сопровождение.

  • Для Константина Худякова, известного по хитам «Хождение по мукам», «Успех», «На Верхней Масловке», это первый полнометражный проект в Голливуде. Он демонстрирует его переход на новый, международный уровень.

  • Несмотря на голливудский статус, режиссер принял символичное решение провести мировую премьеру своей картины в России, на фестивале «КиноБраво», подчеркнув тем самым свою связь с отечественным зрителем.

  • Фильм уже успел завоевать первую награду — специальный приз зрительских симпатий на фестивале «КиноБраво», что свидетельствует о его сильном эмоциональном резонансе и успешном старте.