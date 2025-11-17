В этом уединенном месте, на краю земли, он встречает Ханну — учительницу, чья жизнерадостность и любовь к музыке постепенно начинают исцелять его разбитое сердце. Фильм рассказывает о втором шансе, о том, как, находясь в шаге от гибели, человек все еще способен спасти свою жизнь, обрести дружбу и, возможно, даже новую любовь.