Дебютный англоязычный проект Константина Худякова, обладателя премий «Золотой орел» и «Ника», уже успел заявить о себе на международной арене. Мировая премьера ленты с символичным названием состоялась в России на фестивале «КиноБраво», где картина была тепло встречена зрителями и получила специальный приз. В статье рассказываем, когда фильм «Я начинаю видеть свет» выйдет в широкий прокат и какие подробности о нем уже известны.
Когда выйдет фильм «Я начинаю видеть свет»
Премьерный путь фильма уже начался. Первыми картину увидели зрители в России на фестивале «КиноБраво». Что касается широкого проката, то лента выйдет на экраны уже 20 ноября 2025 года.
Где и как проходили съемки фильма «Я начинаю видеть свет»
Съемки фильма проходили в США. Атмосферное и символичное для сюжета место — маяк, где разворачивается основное действие, — было снято на фоне бушующего моря, что добавило картине визуальной мощи и метафорической глубины. Работа оператора Маза Махани позволила запечатлеть суровую красоту американского побережья, превратив локацию в одного из главных героев истории, олицетворяющего одиночество и надежду главного персонажа.
Кто снимается в фильме «Я начинаю видеть свет»
Режиссер Константин Худяков собрал для своего дебютного голливудского проекта сильный международный актерский состав:
Джек Хьюстон («Я соблазнила Энди Уорхола», «Ирландец», «Фарго») играет джазового трубача Эзру, который переживает глубокую личную трагедию;
Эбби Корниш («Области тьмы», «Кэнди», «Клондайк») играет Ханну, местную учительницу, чья любовь к жизни помогает Эзре вернуться к свету;
в фильме также заняты Люси Панч («Десятое королевство»), Джейми Чанг («Анатомия страсти») и другие голливудские звезды.
Такой подбор актеров гарантирует глубокое и убедительное раскрытие сложной эмоциональной материи фильма.
О чем будет фильм «Я начинаю видеть свет»
Это история о том, как в самой темной точке жизни можно найти силы двигаться дальше. Главный герой, талантливый джазовый трубач Эзра, теряет в автомобильной аварии жену и ребенка и погружается в пучину отчаяния. Случайная ошибка приводит его на удаленный маяк, где его принимают за нового смотрителя.
В этом уединенном месте, на краю земли, он встречает Ханну — учительницу, чья жизнерадостность и любовь к музыке постепенно начинают исцелять его разбитое сердце. Фильм рассказывает о втором шансе, о том, как, находясь в шаге от гибели, человек все еще способен спасти свою жизнь, обрести дружбу и, возможно, даже новую любовь.
Интересные факты о фильме «Я начинаю видеть свет»
Картина примечательна не только своим сюжетом, но и обстоятельствами создания, а также творческим бэкграундом.
Название фильма — это отсылка к классической джазовой композиции 1944 года I'm Beginning to See the Light, которую исполняли Дюк Эллингтон и многие другие легенды жанра. Это напрямую связывает саундтрек с темой пробуждения главного героя и обретения им надежды.
Саундтрек к фильму создавал Уолтер Афанасьеф, работавший с Мэрайей Кэри, Селин Дион, Уитни Хьюстон и Рики Мартином. Его участие гарантирует мощное и эмоциональное музыкальное сопровождение.
Для Константина Худякова, известного по хитам «Хождение по мукам», «Успех», «На Верхней Масловке», это первый полнометражный проект в Голливуде. Он демонстрирует его переход на новый, международный уровень.
Несмотря на голливудский статус, режиссер принял символичное решение провести мировую премьеру своей картины в России, на фестивале «КиноБраво», подчеркнув тем самым свою связь с отечественным зрителем.
Фильм уже успел завоевать первую награду — специальный приз зрительских симпатий на фестивале «КиноБраво», что свидетельствует о его сильном эмоциональном резонансе и успешном старте.