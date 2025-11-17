Ричмонд
Вдовец Людмилы Гурченко остался без квартиры и с кредитом

Starhit: Вдовец Гурченко Сенин вынужден снимать жилье и выплачивать кредит
Людмила Гурченко и ее муж Сергей Сенин
Людмила Гурченко и ее муж Сергей СенинИсточник: Legion-Media.ru

Вдовец актрисы Людмилы Гурченко, продюсер и режиссер Сергей Сенин, остался без квартиры и с кредитом после того, как артистки не стало. Сейчас последний муж звезды вынужден снимать жилье, пишет Starhit.

Квартиру знаменитости в Трехпрудном переулке в Москве Сенин отдал под музей, а загородный дом актрисы перешел семье ее дочери Марии.

«Семья Маши заявила права на наследство. Нужно было продать и разделить, в том числе квартиру. Чтобы сохранить наш с Люсей дом и обстановку в нем, я отдал противоположной стороне дачу и доплату. До сих пор за эту доплату выплачиваю кредит», — поделился Сенин.

В итоге квартиру, где Гурченко прожила последние годы, вдовец сохранил в первозданном виде и сделал доступной для поклонников. А сам уже 12 лет не живет там и снимает квартиру.

Ранее на Арбате открылась фотовыставка к 90-летию Людмилы Гурченко.