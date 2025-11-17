Ричмонд
Адам Сэндлер раскрыл секрет своего счастливого 22-летнего брака

Актер познакомился с супругой в 1999 году на съемках фильма «Большой папочка»
Адам Сэндлер с Джеки Сэндлер
Адам Сэндлер с Джеки СэндлерИсточник: Legion-Media.ru

Адам Сэндлер посетил премьеру своего нового фильма «Джей Келли» в Египетском театре в Лос-Анджелесе. Во время разговора с журналистами актер признался, что он и его жена Джеки все еще искренне наслаждаются совместной жизнью, а также рассказал подробнее об их браке и своих недавних мыслях о счастье.

«Мы все еще очень близки. Нам нравится общаться, смеяться, веселиться, думать о разных вещах и заботиться о наших детях», — признался Адам.

Он также поделился, что сейчас как никогда благодарен судьбе за карьеру и романтические отношения, которые у него есть.

«Я счастлив, что прожил эту жизнь, говорю “спасибо” всем людям, которые были со мной все это время и помогали мне, это было просто феноменальное время. Вся моя семья всегда была ко мне очень добра. Мы с женой обсуждаем разные вещи, размышляем о том, что делать дальше и что жизнь просто замечательная», — признался расчувствовавшийся на премьере Сэндлер.

Адам и Джеки познакомились в 1999 году на съемках фильма «Большой папочка», где Джеки играла официантку. В 2020 году актер опубликовал трогательный пост в социальных сетях, отмечая годовщину знакомства с женой.

«22 года назад мы встретились взглядами и влюбились друг в друга. С нетерпением жду следующих 22, юная леди. Люблю тебя, моя вечная девочка», — написал Адам под общей фотографией с Джеки.

Ранее дочери Адама Сэндлера поддержали его на премьере фильма.