Адам Сэндлер раскрыл секрет своего счастливого 22-летнего брака

«Я счастлив, что прожил эту жизнь, говорю “спасибо” всем людям, которые были со мной все это время и помогали мне, это было просто феноменальное время. Вся моя семья всегда была ко мне очень добра. Мы с женой обсуждаем разные вещи, размышляем о том, что делать дальше и что жизнь просто замечательная», — признался расчувствовавшийся на премьере Сэндлер.