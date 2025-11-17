«9 1/2 недель» (1985) — эталон эротического кино, которое обожали в Европе и ненавидели в Америке. История брокера Джона Грея и галеристки Элизабет Макгроу — мрачная драма о власти, подчинении и стокгольмском синдроме. Фильм, провалившийся в домашнем прокате, стал культовым благодаря смелости создателей и уникальному, даже жестокому подходу к съемкам.
Особенности съемочного процесса
Эдриан Лайн, который в 1983 году влюбил в себя фильмом «Танец-вспышка», получившим премию «Оскар» за лучшую песню, хотел снять не просто эротику, а исследование человеческих отношений. Его методы были радикальными, и сегодня они вызвали бы волну возмущения.
Режиссер-провокатор: как Эдриан Лайн доводил Ким Бейсингер
Лайн считал, что для правдоподобия актриса должна по-настоящему чувствовать уязвимость и дискомфорт своей героини. Он выстроил на площадке атмосферу психологического террора.
Запрет на общение. Ким и Микки было строго запрещено контактировать вне съемок.
Грязные приемы. Лайн лгал Бейсингер, что Рурк распускает о ней грязные слухи.
Физическая боль. Режиссер подговаривал Рурка делать партнерше больнее, чем требовалось по сценарию. В одной из сцен Микки так сильно сдавил запястье Ким, что чуть не сломал его. Актриса отвесила ему пощечину, а он ответил тем же.
Кастинг: кто мог сыграть главные роли
На роль Элизабет пробовались звезды первой величины: Изабелла Росселлини, Кэтлин Тернер, Сигурни Уивер и Энди МакДауэлл. Но Лайн искал не сильную, а уязвимую актрису. 21-летняя Деми Мур показалась ему слишком молодой. В итоге выбор пал на Ким Бейсингер, чья хрупкость идеально подходила для роли жертвы.
«Мы обязаны нанять его!»: как Микки Рурк получил роль
Продюсеры были против Рурка, но Лайн настоял на своем. Он увидел в актере, недавно снявшемся у Френсиса Форда Копполы в «Бойцовской рыбке», нужный магнетизм. Условием получения роли было сбросить 13 кг. Рурк выполнил требование и беспрекословно подчинялся режиссеру на площадке, за что Лайн относился к нему с отеческой заботой.
Легендарная сцена с едой
Эпизод, где Джон кормит Элизабет, снимали целый день. Лайн, одержимый реализмом, требовал настоящей еды. Бейсингер умоляла заменить острый перец чили на дыню, но режиссер уговорил ее откусить кусочек. Эта сцена стала визитной карточкой фильма.
Когда проходили съемки фильма «9 1/2 недель»
Основные съемки заняли 10 недель (ирония!) и завершились в 1984 году. Однако готовый фильм пролежал на полке почти два года. Студия Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) боялась выпускать столь спорную ленту, опасаясь провала.
Бюджет съемок фильма «9 1/2 недель»
Производство картины обошлось студии MGM в круглую (по меркам 1980-х) сумму — 17 млн долларов. Однако когда в феврале 1986 года фильм вышел в американский прокат, то случилось немыслимое. Кассовые сборы в США едва превысили 6,7 млн долларов. По голливудским меркам это был оглушительный, беспросветный провал. Критики разнесли картину в пух и прах, а зрители уходили с показов.
Казалось бы, на фильме можно было ставить крест. Но тут в дело вступил мировой рынок, который показал абсолютно иную реакцию. В Европе, особенно во Франции, Италии, и странах Латинской Америки фильм был встречен с невероятным энтузиазмом. Во французских кинотеатрах лента шла беспрецедентные пять с половиной лет, постоянно находя своего зрителя. Благодаря сарафанному радио и статусу запретного плода общие мировые сборы перевалили за 100 млн долларов.
Эта уникальная финансовая история наглядно демонстрирует разницу в культурных кодах и восприятии. То, что в консервативных Штатах сочли скандальным и неудачным, в Европе восприняли как смелое высказывание о природе страсти и власти. В конечном счете, хотя для американских продюсеров картина так и осталась провалом, она окупилась многократно, став одной из самых прибыльных эротических драм в истории кино.
Какие сложности возникли в процессе съемок
Съемки стали настоящим испытанием для Ким Бейсингер. Актриса была на грани нервного срыва. Позже она признавалась: «Мне было мерзко целоваться с Микки Рурком». Однако спустя годы она благодарила за этот опыт, признавая, что он стал трамплином в ее карьере.
Фильм подвергся жесткой цензурной резне. Изъяли не только откровенные, но и ключевые для раскрытия персонажей сцены. Это сделало сюжет слабым и нелогичным, что и вызвало гнев критиков и зрителей в США.
Интересные факты о фильме «9 1/2 недель»
За фасадом голливудского гламура и страстных сцен происходили настоящие психологические дуэли, а судьба ленты висела на волоске. Ниже приводим малоизвестные детали, которые раскрывают, как создавалась одна из самых провокационных картин 1980-х.
«Золотая малина». Фильм номинировали на антипремию в трех категориях: худшая актриса (Ким Бейсингер), худший сценарий и худшая песня (I Do What I Do).
Литературная основа. Фильм снят по роману «Девять с половиной недель» Элизабет МакНилл. Под этим псевдонимом произведение написала главный редактор феминистского журнала Ингеборг Дэй. Книга основана на ее личном опыте отношений.
Ненависть на площадке. Бейсингер искренне ненавидела Рурка во время съемок из-за тактики режиссера.
Мотив режиссера. Лайн хотел снять «вызывающий и свежий» проект после успеха «Танца-вспышки».
Никакой наготы. Все откровенные сцены снимали с дублершами.
Провальная премьера. На тестовом показе из 1000 зрителей до конца досидели только 40, и большинство из них фильм возненавидели.
Неудачные сиквелы. В 1997 и 1998 годах вышли два сиквела истории — «Любовь в Париже» и «Первые 9 1/2 недель». Оба были крайне плохи и сразу появились на видео, миновав прокат.