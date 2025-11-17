От Дженнифер Лопес до Леонардо ДиКаприо: все звезды на вручении почетных «Оскаров»

Почетный «Оскар» Тома Круза и другие лауреаты
В Лос-Анджелесе состоялась 16-я церемония вручения премии Governors Awards, которая присуждается за выдающиеся достижения в кинематографе и исключительный вклад в развитие киноискусства. При большом скоплении нарядных звезд в концертном зале Ray Dolby отметили достижения самых разных кинематографистов и провели «разминку» перед церемонией «Оскар 2026».
В числе лауреатов Governors Awards оказался Том Круз, получивший почетный «Оскар», а также певица Долли Партон, актриса и хореограф Дебби Аллен и художник-постановщик Уинн Томас.
В благодарственной речи 63-летний Том Круз, впервые удостоившийся заветной статуэтки за всю карьеру, признался: «Работа в кино — это не то, чем я занимаюсь, это то — что я есть».
Звезды на красной дорожке
На мероприятие прибыли десятки мировых звезд, фильмы с которыми могут претендовать на премию «Оскар» в этом наградном сезоне. Среди гостей были Леонардо ДиКаприо, Сидни Суини, Дженнифер Лопес, Кейт Хадсон и Хью Джекман, Натали Портман, Дакота Джонсон, Кристен Стюарт, Эмма Стоун, Аманда Сайфред и многие другие.
Сидни Суини, Дженнифер Лопес и Дакота Джонсон вышли в свет в платьях с открытыми плечами. Эмили Блант, которая позировала на красной дорожке с партнером по «Крушащей машине» Дуэйном Джонсоном, предпочла красный наряд с большим бантом. Эль Фаннинг, представляющая ленту «Сентиментальная ценность», выбрала нежно-розовый цвет, Гвинет Пэлтроу, сыгравшая в «Марти Великолепном», появилась в черном платье с бретелями, а Кейт Уинслет остановилась на элегантном брючном костюме.
Церемония вручения премии Governors Awards проходит с 2009 года. Победителей выбирает совет Академии в номинациях «Почетная премия академии», «Гуманитарная премия Джина Хершолта» и «Продюсерская премия Ирвинга Г. Тальберга».
98-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 15 марта 2026 года в Лос-Анджелесе.