Дженнифер Лопес

От Дженнифер Лопес до Леонардо ДиКаприо: все звезды на вручении почетных «Оскаров»

Как прошла 16-я церемония вручения премии Governors Awards, предваряющая «Оскар 2026», смотрите в фоторепортаже Кино Mail

Почетный «Оскар» Тома Круза и другие лауреаты

В Лос-Анджелесе состоялась 16-я церемония вручения премии Governors Awards, которая присуждается за выдающиеся достижения в кинематографе и исключительный вклад в развитие киноискусства. При большом скоплении нарядных звезд в концертном зале Ray Dolby отметили достижения самых разных кинематографистов и провели «разминку» перед церемонией «Оскар 2026».

Том Круз
Том Круз

В числе лауреатов Governors Awards оказался Том Круз, получивший почетный «Оскар», а также певица Долли Партон, актриса и хореограф Дебби Аллен и художник-постановщик Уинн Томас. 

В благодарственной речи 63-летний Том Круз, впервые удостоившийся заветной статуэтки за всю карьеру, признался: «Работа в кино — это не то, чем я занимаюсь, это то — что я есть». 

Звезды на красной дорожке

На мероприятие прибыли десятки мировых звезд, фильмы с которыми могут претендовать на премию «Оскар» в этом наградном сезоне. Среди гостей были Леонардо ДиКаприо, Сидни Суини, Дженнифер ЛопесКейт Хадсон и Хью Джекман, Натали Портман, Дакота Джонсон, Кристен Стюарт, Эмма Стоун, Аманда Сайфред и многие другие. 

Сидни Суини
Сидни СуиниИсточник: Legion-Media.ru
Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди КаприоИсточник: Legion-Media.ru
Кейт Хадсон и Хью Джекман
Кейт Хадсон и Хью ДжекманИсточник: Legion-Media.ru
Гвинет Пэлтроу
Гвинет ПэлтроуИсточник: Legion-Media.ru

Сидни Суини, Дженнифер Лопес и Дакота Джонсон вышли в свет в платьях с открытыми плечами. Эмили Блант, которая позировала на красной дорожке с партнером по «Крушащей машине» Дуэйном Джонсоном, предпочла красный наряд с большим бантом. Эль Фаннинг, представляющая ленту «Сентиментальная ценность», выбрала нежно-розовый цвет, Гвинет Пэлтроу, сыгравшая в «Марти Великолепном», появилась в черном платье с бретелями, а Кейт Уинслет остановилась на элегантном брючном костюме.

Кристен Стюарт
Кристен СтюартИсточник: Legion-Media.ru
Кейт Уинслет
Кейт УинслетИсточник: Legion-Media.ru
Дженнифер Лопес
Дженнифер ЛопесИсточник: Legion-Media.ru
Эль Фаннинг
Эль ФаннингИсточник: Legion-Media.ru
Натали Портман
Натали ПортманИсточник: Legion-Media.ru
Дакота Джонсон
Дакота ДжонсонИсточник: Legion-Media.ru
Эмили Блант и Дуэйн Джонсон
Эмили Блант и Дуэйн ДжонсонИсточник: Legion-Media.ru
Аманда Сайфред
Аманда СайфредИсточник: Legion-Media.ru
Эмма Стоун
Эмма СтоунИсточник: Legion-Media.ru

Церемония вручения премии Governors Awards проходит с 2009 года. Победителей выбирает совет Академии в номинациях «Почетная премия академии», «Гуманитарная премия Джина Хершолта» и «Продюсерская премия Ирвинга Г. Тальберга».

98-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 15 марта 2026 года в Лос-Анджелесе.