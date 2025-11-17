Ирина Пегова в личном блоге разместила редкое фото со своим возлюбленным Сергеем Мариным. 47-летняя актриса отправилась отдыхать в Дубай вместе с избранником.
На фото пара была запечатлена сидящей на берегу моря. Они повернулись к камере спиной. Звезда фильма «Прогулка» была одета в светлый слитный купальник с цветочным принтом. Пегова сидела с распущенными волосами. 37-летний Марин позировал в шортах.
«Дубай! Неожиданные выходные!» — подписала одну из публикаций актриса.
Ирина Пегова несколько лет интриговала поклонников, сообщая о том, что у нее есть возлюбленный. Однако раскрывать детали романа она не спешила. В 2025 году актрису все чаще стали замечать в компании Сергея Марина.
Звезды не делали официальных заявлений. В июне 2025-го пара появилась на фестивале «Пилот», не скрываясь от журналистов.
Ирина Пегова и Сергей Марин вместе снимались в сериале «Царская прививка», в котором актриса сыграла Екатерину II, а актер — Григория Орлова, фаворита императрицы.
Ранее Пегова была замужем за актером Дмитрием Орловым. У артистов есть 19-летняя дочь Татьяна.