Эль Фаннинг стала героиней комедийного подкаста Off Menu. 27-летняя звезда «Сентиментальной ценности» вспомнила, что фильмом с самым низким рейтингом за всю ее карьеру является «Щелкунчик и Крысиный король» режиссера Андрея Кончаловского.
Фаннинг рассказала в подкасте, что снялась в «Щелкунчике», кода ей было девять лет. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у рождественской сказки всего 0% «свежести».
«Не смотрите. То есть, я сама его не смотрела. Я была ребенком и не имею к этому отношения!» — добавила артистка.
По мнению Фаннинг, в фильме некстати встречаются 3D-элементы, а интерпретация знакомого сюжета получилась странной. Эль с сожалением отметила, что даже участие культовых актеров не спасло фильм от провала.
В картине по мотивам сказки Гофмана Эль Фаннинг исполнила роль девочки Мэри, которая отправилась в путешествие по волшебной стране. В фильме также снимались Юлия Высоцкая, сыгравшая Снежную Фею, Джон Туртурро, Нэйтан Лейн, Фрэнсис де ла Тур и другие известные актеры. Андрей Кончаловский выступил также сценаристом картины.
