«Я вообще каждый день ее жду. Хочется сказать, что я, честно, безумно счастлив, что эта музыка родилась, эти стихи появились. И она, наверное, иногда даже сама не понимает, насколько она к этому причастна, а я очень люблю ей об этом говорить. Сейчас будет песня, которую мы планировали очень давно, но все никак не могли найти почву для того, чтобы она появилась. Я хочу, чтобы вы встретили ее с большой любовью, с большой радостью. Талантливейшего человека. Человека, который по крайней мере вдохновляет меня — а это значит, вдохновляет многих здесь. Аня Пересильд!» — высказался Дмитриенко о возлюбленной перед ее выходом на сцену.