Анна Пересильд рассказала об изменениях в жизни, которые произошли за последнее время. 16-летняя актриса призналась, что повзрослела и стала самостоятельной.
«Я стала хозяйкой, скажем так. Я научилась готовить, научилась убираться. Умею готовить шарлотку, я много чего умею готовить теперь», — рассказала Пересильд в шоу «Ты не поверишь!».
Звезда фильма «Алиса в Стране Чудес» также сейчас активно строит карьеру. Работу в кино девушка совмещает с учебой в школе. Пересильд учится в десятом классе и изредка посещает учебное заведение. По ее признанию, с учебой ей помогает бабушка.
Однако у юной актрисы не очень хорошие отношения с одноклассниками. Недавно она призналась, что часто подвергается буллингу и критике от сверстников.
В конце октября 2025 года Пересильд подтвердила отношения с певцом Ваней Дмитриенко. Она рассказала, с чего начался их роман и как артисту удалось завоевать ее сердце.
Влюбленные выпустили дуэтную песню «Силуэт», которая также стала саундтреком к «Алисе в Стране Чудес». В начале ноября они впервые исполнили хит на стадионе в рамках шоу Дмитриенко, которое состоялось в Москве в «Мегаспорте».
«Я вообще каждый день ее жду. Хочется сказать, что я, честно, безумно счастлив, что эта музыка родилась, эти стихи появились. И она, наверное, иногда даже сама не понимает, насколько она к этому причастна, а я очень люблю ей об этом говорить. Сейчас будет песня, которую мы планировали очень давно, но все никак не могли найти почву для того, чтобы она появилась. Я хочу, чтобы вы встретили ее с большой любовью, с большой радостью. Талантливейшего человека. Человека, который по крайней мере вдохновляет меня — а это значит, вдохновляет многих здесь. Аня Пересильд!» — высказался Дмитриенко о возлюбленной перед ее выходом на сцену.