Экс-владелец бренда «Ласковый май» подал иск к создателям «Слова пацана»

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Один из бывших владельцев товарного знака «Ласковый май» Николай Коржиков направил в арбитражный суд Москвы иск к компании «Тумач Продакшн», снявшей сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», и Светлане Шатуновой, вдове певца Юрия Шатунова, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 12 ноября и к рассмотрению еще не принят. Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются.
Коржиков был правообладателем товарного знака «Ласковый май», зарегистрированного в 2003 году одной из структур Андрея Разина, бывшего продюсера группы «Ласковый май». Впоследствии права на бренд несколько раз переходили к разным лицам, в том числе от Коржикова к Разину и обратно.
В июне текущего года Роспатент аннулировал бренд по заявлению Шатуновой, которой после смерти Юрия Шатунова в 2022 году принадлежат права на музыкальные произведения «Ласкового мая», полученные им в 2019 году от автора песен и создателя группы Сергея Кузнецова. На момент аннулирования товарного знака правообладателем был Коржиков.
Ранее с иском к тем же ответчикам обращался Разин. Его представитель утверждал в суде, что Разин намеревался создать фильм про «Ласковый май» и после выхода сериала «Слово пацана» якобы получил претензии от своих контрагентов на сумму более 2 миллионов долларов из-за использования песен «Ласкового мая» в сериале.
В своем иске Разин требовал признать недействительным лицензионный договор, по которому Шатунова передала права на использование песен компании «Тумач Продакшн».
Иск Разина поступил в арбитражный суд Москвы в декабре 2024 года, но уже в мае истец от него отказался. По словам его юриста, Разин, имеющий гражданство Турции и находившийся там на лечении, собирался инициировать судебные разбирательства в этой стране.
«Ласковый май» — музыкальная группа, созданная в 1986 году в Оренбургской школе-интернате № 2 руководителем музыкального кружка Кузнецовым при участии 13-летнего ученика Шатунова. Успех пришел к группе после того, как ее заметил Разин, работавший администратором группы «Мираж». «Ласковый май» с солистом Шатуновым в конце 80-х годов пользовался бешеной популярностью, но потом группа распалась.