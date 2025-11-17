Экс-владелец бренда «Ласковый май» подал иск к создателям «Слова пацана»

Ранее с иском к тем же ответчикам обращался Разин. Его представитель утверждал в суде, что Разин намеревался создать фильм про «Ласковый май» и после выхода сериала «Слово пацана» якобы получил претензии от своих контрагентов на сумму более 2 миллионов долларов из-за использования песен «Ласкового мая» в сериале.