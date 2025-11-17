Том Круз получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф

За свою более чем 40-летнюю карьеру Круз снялся в десятках кинолент. Прорывной для актера стала роль в фильме «Рискованный бизнес» (Risky Business) 1983 года. Помимо номинаций на «Оскар», несколько работ Круза были отмечены премией Золотой глобус. Актер широко известен своими ролями в боевиках, в которых он нередко самостоятельно выполняет сложные трюки, за что в июне его имя было внесено в Книгу рекордов Гиннесса.