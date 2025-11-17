Том Круз получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф

«На сегодняшней церемонии [в Лос-Анджелесе] академия удостоила наградами четырех артистов, вклад которых был определяющим для целых поколений», — говорится в сообщении академии в X.
Помимо Круза, «Оскар» получили актриса и хореограф Дебби Аллен, художник-постановщик Уинн Томас. Кроме того, награду имени Джина Хершолта за выдающийся вклад в дело гуманизма получила певица Долли Партон. Статуэтку актеру вручил мексиканский режиссер Алехандро Иньярриту.
Для 63-летнего Круза это первая премия «Оскар», ранее он четырежды номинировался на нее.
«Вне зависимости от того, откуда мы пришли, когда мы в кинотеатре, мы смеемся, сопереживаем, надеемся вместе, и в этом сила этого вида искусства. Вот почему кино так важно для меня. Я не занимаюсь фильмами, я ими живу», — цитирует журнал Variety речь Круза.
За свою более чем 40-летнюю карьеру Круз снялся в десятках кинолент. Прорывной для актера стала роль в фильме «Рискованный бизнес» (Risky Business) 1983 года. Помимо номинаций на «Оскар», несколько работ Круза были отмечены премией Золотой глобус. Актер широко известен своими ролями в боевиках, в которых он нередко самостоятельно выполняет сложные трюки, за что в июне его имя было внесено в Книгу рекордов Гиннесса.