Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о фильме «Письмо Деду Морозу»: дата выхода новогодней истории

Этот фильм заинтриговал зрителей еще до премьеры. Все дело в звездном составе и участии в съемках Наталии Орейро. Рассказываем, когда ждать премьеру и что будет в сюжете
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Письмо Деду Морозу
Кадр из фильма «Письмо Деду Морозу»

Новогоднюю премьеру фильма «Письмо Деду Морозу» с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые, которые хотят увидеть повзрослевшую, но все такую же талантливую Наталию Орейро. В статье рассказываем, когда выйдет фильм, где проходили съемки, кто вошел в звездный каст и о чем будет сюжет доброй праздничной истории.

Известно ли, когда выйдет фильм «Письмо Деду Морозу»

Уже известно, когда состоится премьера фильма «Письмо Деду Морозу»: в российских кинотеатрах новогоднюю картину можно будет увидеть 27 ноября 2025 года. Эта дата подтверждена основными киносервисами и прокатчиками. Ожидается, что фильм откроет сезон зимних праздничных премьер и первым начнет создавать настроение наступающего Нового года. Не исключено, что перед официальным стартом в прокате состоятся специальные показы или пресс-премьеры, однако основная встреча зрителей с историей произойдет именно в конце ноября.

Кто снимается в фильме «Письмо Деду Морозу»

Иван Охлобыстин и Наталия Орейро в фильме Письмо Деду Морозу
Иван Охлобыстин и Наталия Орейро в фильме «Письмо Деду Морозу»

В новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу» зрителей ждет яркий актерский состав. Безусловно, приятным сюрпризом стало участие Наталии Орейро. Она воплощает в жизнь мечту главного героя Петра Безуглова: внезапно актриса оказывается в доме Безугловых в роли жены героя. В одном из эпизодов Орейро также предстает в образе Снегурочки.

Петра Безуглова сыграет Антон Филипенко. В фильме также задействованы Кристина Асмус, Иван Охлобыстин, Дима Билан, Эвелина Бледанс, Анатолий Цой и Зоя Бербер. Такой звездный состав обещает сделать фильм заметной премьерой зимы.

О чем будет фильм «Письмо Деду Морозу»

Кадр из фильма Письмо Деду Морозу
Кадр из фильма «Письмо Деду Морозу»

Фильм рассказывает историю юриста Петра Безуглова, жизнь которого давно превратилась в строгий порядок и бесконечное соблюдение правил, а место мечтаний и фантазий прочно заняла работа. Все меняется, когда его сын Ванечка находит детские письма, которые маленький Петя писал Деду Морозу. Опуская их в почтовый ящик, мальчик не подозревает, что наутро все эти детские желания начнут сбываться.

События разворачиваются стремительно: исполняются самые невероятные желания, и в итоге в опасность попадает не только сам Петр и его семья, но и весь мир. Комичные ситуации, семейное тепло, праздничная магия и настоящая новогодняя сказка — все это ждет зрителей во время просмотра.

Где проходили съемки фильма «Письмо Деду Морозу»

Кадр из фильма Письмо Деду Морозу
Кадр из фильма «Письмо Деду Морозу»

Съемки стартовали весной 2024 года и проходили сразу в нескольких регионах России. Одной из ключевых площадок стал кинопарк «Москино» (село Красная Пахра, Московская область), который входит в столичный кинокластер. Здесь команда оформила множество декораций и технических сцен. 

Кроме того, известно, что часть сцен снималась в Подмосковье, например в старинном имении в Подольске. Также среди локаций указаны гора Паасо в Карелии, Манежная площадь в Санкт-Петербурге и улицы Выборга.