Уже известно, когда состоится премьера фильма «Письмо Деду Морозу»: в российских кинотеатрах новогоднюю картину можно будет увидеть 27 ноября 2025 года. Эта дата подтверждена основными киносервисами и прокатчиками. Ожидается, что фильм откроет сезон зимних праздничных премьер и первым начнет создавать настроение наступающего Нового года. Не исключено, что перед официальным стартом в прокате состоятся специальные показы или пресс-премьеры, однако основная встреча зрителей с историей произойдет именно в конце ноября.