Новогоднюю премьеру фильма «Письмо Деду Морозу» с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые, которые хотят увидеть повзрослевшую, но все такую же талантливую Наталию Орейро. В статье рассказываем, когда выйдет фильм, где проходили съемки, кто вошел в звездный каст и о чем будет сюжет доброй праздничной истории.
Известно ли, когда выйдет фильм «Письмо Деду Морозу»
Уже известно, когда состоится премьера фильма «Письмо Деду Морозу»: в российских кинотеатрах новогоднюю картину можно будет увидеть 27 ноября 2025 года. Эта дата подтверждена основными киносервисами и прокатчиками. Ожидается, что фильм откроет сезон зимних праздничных премьер и первым начнет создавать настроение наступающего Нового года. Не исключено, что перед официальным стартом в прокате состоятся специальные показы или пресс-премьеры, однако основная встреча зрителей с историей произойдет именно в конце ноября.
Кто снимается в фильме «Письмо Деду Морозу»
В новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу» зрителей ждет яркий актерский состав. Безусловно, приятным сюрпризом стало участие Наталии Орейро. Она воплощает в жизнь мечту главного героя Петра Безуглова: внезапно актриса оказывается в доме Безугловых в роли жены героя. В одном из эпизодов Орейро также предстает в образе Снегурочки.
Петра Безуглова сыграет Антон Филипенко. В фильме также задействованы Кристина Асмус, Иван Охлобыстин, Дима Билан, Эвелина Бледанс, Анатолий Цой и Зоя Бербер. Такой звездный состав обещает сделать фильм заметной премьерой зимы.
О чем будет фильм «Письмо Деду Морозу»
Фильм рассказывает историю юриста Петра Безуглова, жизнь которого давно превратилась в строгий порядок и бесконечное соблюдение правил, а место мечтаний и фантазий прочно заняла работа. Все меняется, когда его сын Ванечка находит детские письма, которые маленький Петя писал Деду Морозу. Опуская их в почтовый ящик, мальчик не подозревает, что наутро все эти детские желания начнут сбываться.
События разворачиваются стремительно: исполняются самые невероятные желания, и в итоге в опасность попадает не только сам Петр и его семья, но и весь мир. Комичные ситуации, семейное тепло, праздничная магия и настоящая новогодняя сказка — все это ждет зрителей во время просмотра.
Где проходили съемки фильма «Письмо Деду Морозу»
Съемки стартовали весной 2024 года и проходили сразу в нескольких регионах России. Одной из ключевых площадок стал кинопарк «Москино» (село Красная Пахра, Московская область), который входит в столичный кинокластер. Здесь команда оформила множество декораций и технических сцен.
Кроме того, известно, что часть сцен снималась в Подмосковье, например в старинном имении в Подольске. Также среди локаций указаны гора Паасо в Карелии, Манежная площадь в Санкт-Петербурге и улицы Выборга.