57-летняя Ольга Кабо снялась в купальнике, впечатлив поклонников

Актриса Ольга Кабо снялась в купальнике. Звезда позировала в фиолетовом монокини в бассейне санатория в Кисловодске и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«Я на гастролях, но иногда удается совместить творчество и наслаждение. Немного восстановилась после частых перелетов и длительных переездов. Ценю такие моменты, неожиданно подаренные судьбой», — отметила артистка.
Подписчики 57-летней знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Богиня», «Шикарная», «Хороша», «Ослепительная красавица», «Какая куколка», «Нет слов», «Идеальная», «Потрясающая», «Вау», «Роскошная женщина», «Как вы прекрасно выглядите».
Артистка признавалась, что не стесняется своего возраста. По мнению звезды, оптимизм и любимая профессия помогают ей сохранять молодость. А также актриса не отказывается от профессиональных косметических уходов за лицом и телом.
