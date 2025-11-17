Ричмонд
Оксана Акиньшина показала фигуру в белье

Актриса опубликовала откровенное фото в личном блоге
Актриса Оксана Акиньшина показала фигуру в белье. Звезда позировала перед зеркалом в ванной и опубликовала фото в личном блоге.

У знаменитости трое детей. Первенца она родила от Дмитрия Литвинова. Сейчас Филиппу 15 лет. Звезда рассказывала, что у подростка есть проблемы со здоровьем, и он живет с ее матерью в Санкт-Петербурге. Акиньшина не показывает фото сына в соцсетях и не делится подробностями его жизни в интервью.

В 2013 году актриса родила мальчика Константина от кинопродюсера Арчила Геловани, а в 2017 году у пары появилась девочка Эми. В 2018 году звезда публично объявила о разводе с мужем, а через несколько месяцев сообщила, что им удалось преодолеть кризис и сохранить семью. Однако через год супруги расстались и несколько лет выясняли отношения в суде.

В сентябре 2020 года появились слухи, что у артистки роман с коллегой Данилой Козловским. С этого времени актеры периодически посещают светские мероприятия и публикуют совместные фото, но они отказываются давать комментарии по поводу личной жизни.