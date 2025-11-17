Деревянко назвал переход от режиссерского к продюсерскому кино требованием времени

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Переход российского кинематографа от режиссерской модели к продюсерской продиктован требованиями времени и стремлением к коммерческому успеху. Такое мнение выразил актер Павел Деревянко в беседе с ТАСС.
«Время диктует свои права. Сейчас очень важно иметь коммерческий успех, поэтому кино из режиссерского превратилось в продюсерское, по большей части», — сказал он.
Деревянко также отметил, что, несмотря на усиливающуюся роль продюсеров, в кино по-прежнему остается место замыслам и поиску авторской правды. По его словам, идеи не исчезли и продолжают играть ключевую роль.
«Это данность, в которой нужно находить себя и находить правду. Идеи, безусловно, есть», — подчеркнул актер.