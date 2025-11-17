Ричмонд
Актер дубляжа Петр Вечерков умер из-за осложнений после болезни

После операции ему становилось хуже, рассказала мать актера Елена Вечеркова
Петр Вечерков, фото: группа ВКонтакте «Русский дубляж»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Актер дубляжа Петр Вечерков, озвучивающий героя фильма «Бегущий в лабиринте», умер из-за осложнений после болезни. Об этом ТАСС сообщила мать актера Елена Вечеркова.

«Осложнения после воспалительного процесса из-за болезни гриппом или COVID-19. После операции становилось хуже», — сказала Вечеркова.

О смерти 27-летнего актера стало известно в воскресенье, 16 ноября. Об уходе из жизни Вечеркова сообщило сообщество «Русский дубляж» во ВКонтакте, уточнив, что последние месяцы он тяжело болел.

За свою профессиональную карьеру Вечерков озвучил таких персонажей, как Галли («Бегущий в лабиринте»), Бен («Наследники»), Гейб («Держись, Чарли»), Енох («Дом странных детей мисс Перегрин»), Макс Кентон («Живая сталь») и Гарри («Каратэ-пацан»).