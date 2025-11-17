Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Фонду капремонта не удалось взыскать долг с актрисы Ольги Арнтгольц

Суд отказал Фонду капремонта Москвы в иске к актрисе
Ольга Арнтгольц
Ольга АрнтгольцИсточник: Legion-Media.ru

Суд отклонил иск о взыскании платы за коммунальные платежи с известной российской актрисы Ольги Арнтгольц. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.

Исковое заявление к Арнтгольц о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию подал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.

В свою очередь, суд вынес определение об отказе в принятии заявления к производству. О причинах такого решения не сообщается.

15 ноября сообщалось, что Фонд капремонта Москвы потребовал взыскать долг в 4122 рубля с кинорежиссера Юлия Гусмана.