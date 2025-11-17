Фильм «Иллюзия обмана 3» возглавил кинопрокат в России

Фильм «Яга на нашу голову» занял второе место, собрав 96 млн рублей. Он так же вышел в российский прокат 13 ноября. Картина рассказывает о 10-летнем мальчике Пете, в жизнь которого неожиданно приходит новая воспитательница — ворчливая, странная, но обаятельная женщина. Оказывается, что это не простая няня, а волшебница Яга, потерявшая свою ступу и скрывающаяся среди людей. Главные роли исполнили Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников, Александр Самусев, Денис Прытков, Вероника Тимофеева, Максим Лагашкин.