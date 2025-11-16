Ричмонд
Коллега умершего в 27 лет актера Вечеркова сообщила о его последних месяцах

Вечерков умер 16 ноября после тяжелой болезни
Умерший российский артист и актер дубляжа Петр Вечерков еще в мае отменял рабочие смены из-за болезни, рассказала aif.ru его коллега по ряду проектов Мария.

Напомним, Вечерков скончался 16 ноября в возрасте 27 лет. По словам родственников артиста, он долгое время боролся с тяжелой болезнью. У него были осложнения после воспалительного процесса.

Мария рассказала, что вместе с Петром она работала еще в мае 2025 года. Уже тогда мужчина периодически не выходил на работу из-за болезни.

«В мае на сериале с ним работали. Уже болел, только не знаю чем. Много раз смены отменял из-за этого. Он то простужался, когда корпоративы вел на корабликах, то голос пропадал. Но выглядел, вроде, живеньким, веселым. Шок… “- отметила коллега.

Вечерков работал актером дубляжа с 8 лет. Он запомнился зрителям по озвучке Галли из фильма «Бегущий в лабиринте», Бена из «Наследников», Гейба из «Держись, Чарли!», Гарри из картины «Каратэ-пацан».

Мужчина также плотно занимался музыкой и выпускал треки. О своем музыкальном творчестве он активно рассказывал в социальных сетях, но с декабря прошлого года перестал делиться подробностями о работе и жизни.