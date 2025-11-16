Кинопарк «Москино» рассказал о работе художников

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Художники-бутафоры со всей России трудятся над созданием натурных площадок в кинопарке «Москино». Среди их достижений — «превращение» речной воды в морскую, а деревянных конструкций — в каменные башни и железо, рассказали ТАСС в пресс-службе кинопарка.
«В основном художники-бутафоры используют в работе дерево и металл. С помощью пенополистирола, диапласта, метапласта и красок они создают “вековые” камни, резные фасады и массивные стены. Опыт и мастерство превращают обычные деревянные конструкции в башни “Русского средневекового города”, а монтажная пена делает дверь очень похожей на железную. Умелое использование света и разных текстур завершает магию», — сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что опыт по созданию декораций длительного использования в российской киноиндустрии совсем новый. Многие из специалистов, имеющих колоссальный опыт создания кинодекораций, впервые столкнулись с такими задачами. Художники-постановщики кинопарка в этом смысле стали первопроходцами и продолжают изучать новые технологии, современные материалы и принципы их работы. 90% используемых материалов — российского производства, это специальные составы и смеси, которые позволяют не только задекорировать изделия, но и дополнительно защитить их от ударов и воздействий окружающей среды.
Иногда от специалистов требуется импровизация, так как во время съемок необходимо внести изменения в экстерьер площадки «на ходу». «То окно дополнительное нужно вырезать для сцены в фасаде, который уже задекорирован и покрашен, то дверь. Из необычного — мы покрасили речную воду в цвет морской воды, а из металла сделали глиняную обмазку, из дерева — металл, из пенопласта — дерево или камень», — цитирует пресс-служба главного художника-бутафора Юлию Медведеву.
Художники-постановщики, которые работают в кинопарке «Москино», наполняют площадки исторически достоверными зданиями, храмами, ратушами, лавками сапожника, булочника, кафе, элементами крепостной стены и дозорной башни и другими необходимыми объектами для съемок кинопроектов. При строительстве локации кинопарка «Москино» «Города Восточной и Средней Азии» на ней трудились около 170 художников-бутафоров со всей России.
«Бутафоры изучают старинные технологии строительства зданий. Анализируют, как стареет дерево, как ржавеет металл, как камни обрастают картинами из лишайников. Все эти детали учитывают в фактурах стен, цоколей и крыш, чтобы созданный мир был убедительным и достоверным», — цитирует пресс-служба шеф-бутафора Анну Бушкову.
О кинопарке
Кинопарк «Москино» — часть проекта мэра Сергея Собянина «Москва — город кино» и объект московского кинокластера, который развивает столичный департамент культуры. Здесь уже построены 24 натурные площадки, 4 павильона и 6 объектов инфраструктуры, в числе которых декорации «Центр Москвы», «Москва 1940-х годов», «Витебский вокзал», «Соборная площадь Москвы».