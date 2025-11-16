Кинопарк «Москино» рассказал о работе художников

Он подчеркнул, что опыт по созданию декораций длительного использования в российской киноиндустрии совсем новый. Многие из специалистов, имеющих колоссальный опыт создания кинодекораций, впервые столкнулись с такими задачами. Художники-постановщики кинопарка в этом смысле стали первопроходцами и продолжают изучать новые технологии, современные материалы и принципы их работы. 90% используемых материалов — российского производства, это специальные составы и смеси, которые позволяют не только задекорировать изделия, но и дополнительно защитить их от ударов и воздействий окружающей среды.