Звезду «Материалистки» засняли в легинсах и топе после похудения

Актриса Дакота Джонсон вышла на прогулку в откровенном образе

Звезду «Материалистки», актриса Дакота Джонсон, вышла на прогулку после похудения. Об этом сообщает Just Jared.

Дакота Джонсон
Дакота ДжонсонИсточник: Legion-Media.ru

Дакота Джонсон позировала в черных легинсах, розовом топе и толстовке. Образ дополнили кроссовки и солнцезащитные очки. Волосы она распустила и отказалась от макияжа.

4 июня издание People сообщило, что Дакота Джонсон и Крис Мартин расстались после слухов о свадьбе. Тогда источник рассказал, что в последний раз пару заметили вместе около двух недель назад, когда они гуляли в Малибу. После этого их не видели папарацци.

Ранее Дакота Джонсон вышла в свет в платье с полупрозрачным декольте.