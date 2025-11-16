Звезду «Материалистки» засняли в легинсах и топе после похудения

4 июня издание People сообщило, что Дакота Джонсон и Крис Мартин расстались после слухов о свадьбе. Тогда источник рассказал, что в последний раз пару заметили вместе около двух недель назад, когда они гуляли в Малибу. После этого их не видели папарацци.