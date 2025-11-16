Ричмонд
Ирина Шейк появилась на публике в новом образе «без бровей»

Модель появилась на публике в необычном виде

Супермодель Ирина Шейк посетила презентацию 52-го календаря Pirelli в Праге. Об этом сообщает Page Six.

Ирина Шейк, фото: соцсети
Ирина Шейк, фото: соцсети

Шейк позировала в черном платье с одним рукавом и голой спиной. Образ дополнили зеленые серьги и черный головной убор. Модели также сделали макияж с шоколадной помадой и угольно-черными стрелками, а также обесцветили брови.

Ирина Шейк, фото: соцсети
Ирина Шейк, фото: соцсети

Накануне супермодель выложила в личном блоге фото, где предстала перед камерой в белой шелковой комбинации, верх которой был украшен кружевом. Ирина Шейк также надела черные лаковые ботинки с шипами и кольца. Манекенщица позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками. Знаменитость была запечатлена на кровати.