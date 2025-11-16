Ричмонд
Актер дубляжа Петр Вечерков умер в 27 лет

О смерти артиста стало известно в воскресенье, 16 ноября
Петр Вечерков, фото: группа ВКонтакте «Русский дубляж»
Петр Вечерков, фото: группа ВКонтакте «Русский дубляж»

Умер Петр Вечерков, актер дубляжа. Ему было всего 27 лет. О трагедии рассказало профессиональное сообщество «Русский дубляж». Сообщение опубликовано в официальной группе во Вконтакте.

О смерти Вечеркова стало известно в воскресенье, 16 ноября. При этом какие-либо подробности остаются неизвестными, известно лишь, что последние месяцы Петр тяжело болел.

«Жуткие новости из Петербурга. Не стало Петра Вечеркова. Ему было 27 лет», — говорится в публикации.

Вечерков запомнился озвучкой многих популярных персонажей. Так, например, он был голосом Галли из фильма «Бегущий в лабиринте» и Макса Кентона из картины «Живая сталь». Кроме того, Вечерков играл в театре.