В Израиле отреагировали на слова о еврейском происхождении Чебурашки

По его словам, Чебурашка мог бы не только стать символом дружбы между двумя странами, но и попасть в почетный список евреев, внесших вклад в развитие русской культуры, наряду с Сергеем Эйзенштейном, Исааком Бабелем и Моисеем Вайнбергом.