Счета компании Харатьяна и Сукачева заблокировали из-за штрафа

Счета компании Харатьяна и Сукачева «Диафильм» заблокировали из-за штрафа
Дмитрий Харатьян
Дмитрий ХаратьянИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Налоговая снова заблокировала счета компании «Диафильм», которая принадлежит известным артистам Дмитрию Харатьяну и Гарику Сукачеву, следует из данных сервиса «БИР-Аналитик», с которыми ознакомилось РИА Новости.

В октябре 2024 года РИА Новости со ссылкой на данные системы проверки контрагентов «Контур. Фокус» сообщало, что счета ООО «Диафильм» заблокировала Федеральная налоговая служба РФ. Сукачеву и Харатьяну принадлежит по 40% компании, еще 20% — Анастасии Жидковой.

Согласно данным «БИР-Аналитик», в сентябре 2025 года налоговая вновь вынесла решение о приостановке операций по счетам компании по причине «непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления».

Кроме того, приставы с октября пытаются взыскать с компании штраф органа пенсионного фонда в 1 тысячу рублей.

Компания значится действующей, а основной вид ее деятельности — производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.