Счета компании Харатьяна и Сукачева заблокировали из-за штрафа

Согласно данным «БИР-Аналитик», в сентябре 2025 года налоговая вновь вынесла решение о приостановке операций по счетам компании по причине «непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления».