Актер «Алисы в Стране Чудес» отреагировал на критику фильма в сети

Олег Савостюк считает, что обсуждение фильма в Интернете — это хорошо
Олег Савостюк на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба
Олег Савостюк на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба

Российский актер Олег Савостюк ответил хейтерам фильма «Алиса в Стране Чудес», в котором исполнил одну из ролей. Его цитирует kp.ru.

По словам 23-летнего артиста, он читает критические комментарии в сети, если они ему попадаются, и с некоторыми даже согласен.

«Мне кажется, хорошо, что фильм обсуждают. Это не может на самом деле не радовать, потому что лучше, если его будут критиковать, нежели чем он пройдет как-то незаметно», — размышляет артист.

Мюзикл «Алиса в Стране Чудес» с Олегом Савостюком, Анной Пересильд, Милошем Биковичем и Ириной Горбачевой вышел в кинотеатрах 23 октября. Это экранизация детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки английского писателя Льюиса Кэрролла.

В начале ноября стало известно, что россияне стали чаще покупать книги «Алиса в Стране Чудес» после выхода экранизации.