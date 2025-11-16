Ричмонд
Папа Римский принял в Ватикане Монику Белуччи и Эмира Кустурицу

Папа Лев XIV принял в Ватикане звезд мирового кинематографа
Моника Беллуччи
Моника БеллуччиИсточник: Legion-Media.ru

Папа Лев XIV принял в Ватикане звезд мирового кинематографа, включая режиссеров Эмира Кустурицу, Спайка Ли, Грету Гервиг, актрис Кейт Бланшетт и Монику Белуччи и других. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, встреча с понтификом была организована министерством культуры Ватикана. В ходе мероприятия Лев XIV назвал кинематограф популярным искусством в самом благородном смысле слова, которое доступно всем. В то же время он призвал дать голос тем, кого сейчас мир не слышит.

До этого понтифик передал в дар Конференции епископов Канады 62 исторических артефакта коренных народов республики. Артефакты находились в этнологических коллекциях музеев на территории Святого Престола. В Ватикан они попали в 1925 году, тогда католические миссионеры присылали их к выставке.

Его предшественник, папа Франциск, летом 2022 года посетил канадский город Эдмонтон. В ходе этого визита он принес извинения за участие католической церкви в жестоком обращении с детьми коренных народов в школах-интернатах.