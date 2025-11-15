Сильвестр Сталлоне рассказал о самых сложных и смертельно опасных съемках в своей жизни. В 1993 году актер сыграл в научно-фантастическом боевике «Разрушитель». Он перевоплотился в замороженного Джона Спартана, который в далеком будущем выходит из заморозки, чтобы сеять хаос.
79-летний Сталлоне признался, что во время съемок сцены, где его герой попадает в «гигантскую клешню» во время боя с Саймоном Фениксом (Уэсли Снайпс), он мог получить серьезные травмы.
«Эти штуки (зажимы) действительно работали. Гидравлика давала сбой, и сила этих металлических когтей разрывала тебя на части», — рассказал он в интервью GQ.
В другой сцене, где герой Джон Спартан оказался в круглой ванной из толстого оргстекла, актер чуть не утонул, потому что емкость была наполнена теплым маслом. По словам звезды, он мог захлебнуться, если бы уровень масла поднялся чуть выше.
«И ты не можешь выбраться, потому что крышка заперта на засов. Со мной были двое парней с кувалдами и топорами», — вспомнил Сталлоне.
После того, как этот эпизод был снят, он попросил сотрудников съемочной группы отрыть крышку. Однако мужчины били по ней около 20 раз, но так и не смогли разбить конструкцию.
Несколько лет назад Сталлоне рассказывал, что в 1985 году во время съемок «Рокки 4» он чуть не умер из-за сильного удара актера Дольфа Лундгрена.
«Он ударил меня так сильно, что у меня чуть не остановилось сердце. А потом я очнулся в самолете, летевшем на малой высоте в отделение неотложной помощи, и четыре дня пролежал в реанимации. И вокруг были одни монахини», — говорил артист в одном из интервью.
Ранее стало известно, что Сильвестр Сталлоне хотел омолодиться с помощью ИИ для нового приквела «Рэмбо».