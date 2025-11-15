Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Ана де Армас закрутила роман через месяц после расставания с Томом Крузом

Актрису заметили на прогулке с новым мужчиной
Ана де Армас
Ана де АрмасИсточник: Legion-Media.ru

Ана де Армас, недавно завершившая отношения с Томом Крузом, похоже, нашла нового избранника. Ей приписывают роман с предпринимателем Марсело Валенте, который специализируется на кризис-менеджменте рискованных бизнес-проектов.

На днях папарацци сняли пару во время прогулки по Лос-Анджелесу. Ана вела себя очень непринужденно: она смеялась над шутками Марсело и оживленно с ним беседовала. Поклонники уверены: между ними нечто большее, чем просто дружба.

Интересно, что в конце своей прогулки Ана и Марсело зашли в магазин домашнего интерьера. По слухам, там они выбирали обои, что подогрело интерес поклонников и вызвало множество предположений о возможном совместном проживании. После шопинга актриса села на переднее сиденье автомобиля предполагаемого возлюбленного, и они вместе уехали.