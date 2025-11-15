СМИ: Ана де Армас закрутила роман через месяц после расставания с Томом Крузом

Ана де Армас, недавно завершившая отношения с Томом Крузом, похоже, нашла нового избранника. Ей приписывают роман с предпринимателем Марсело Валенте, который специализируется на кризис-менеджменте рискованных бизнес-проектов.
На днях папарацци сняли пару во время прогулки по Лос-Анджелесу. Ана вела себя очень непринужденно: она смеялась над шутками Марсело и оживленно с ним беседовала. Поклонники уверены: между ними нечто большее, чем просто дружба.
Интересно, что в конце своей прогулки Ана и Марсело зашли в магазин домашнего интерьера. По слухам, там они выбирали обои, что подогрело интерес поклонников и вызвало множество предположений о возможном совместном проживании. После шопинга актриса села на переднее сиденье автомобиля предполагаемого возлюбленного, и они вместе уехали.