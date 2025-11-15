Гвинет Пэлтроу показала редкое утреннее селфи без макияжа

Однако последние годы оказались непростыми: звезда открыто рассказала о повышенной тревожности, гормональных изменениях и проблемах с нервной системой. По ее словам, жизнь под прицелом внимания и стресс «потрепали» ее эмоциональное состояние. Она добавила, что иногда перед сном ощущает сильное сердцебиение и сталкивается с навязчивыми мыслями, чего раньше никогда не было.