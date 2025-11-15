Гвинет Пэлтроу показала редкое утреннее селфи без макияжа

53-летняя Гвинет Пэлтроу вновь позволила поклонникам заглянуть в свою повседневную жизнь: актриса опубликовала в соцсети редкое селфи без макияжа, сделанное во время ее «утреннего ритуала». На снимке звезда позирует в патчах для глаз собственного бренда.
Пэлтроу призналась, что утро у нее всегда начинается с ухода за собой: она делает скрейпинг языка, использует медное приспособление для «oil pulling», умывается, наносит пептидную сыворотку и любимое масло, которое называет «жидким золотом».
Актриса нередко размышляла о красоте и взрослении. Она отмечает, что с возрастом стала жить медленнее и внимательнее относиться к своему состоянию. Пэлтроу объясняет, что раньше могла ложиться спать с макияжем, но теперь стремится «стареть максимально красиво и осознанно», заботясь и о коже, и о ментальном здоровье.
Однако последние годы оказались непростыми: звезда открыто рассказала о повышенной тревожности, гормональных изменениях и проблемах с нервной системой. По ее словам, жизнь под прицелом внимания и стресс «потрепали» ее эмоциональное состояние. Она добавила, что иногда перед сном ощущает сильное сердцебиение и сталкивается с навязчивыми мыслями, чего раньше никогда не было.