Кевин Костнер рассказал, как сохраняет семейные традиции после развода

70-летний Кевин Костнер готовится к новому праздничному сезону, который пройдет уже в новом формате после развода с Кристиной Баумгартнер. Пара развелась в феврале 2024 года после 18 лет брака, договорившись о совместной опеке над детьми и выплате Костнером алиментов в размере более $63 000 в месяц.
Актер воспитывает вместе с бывшей супругой троих детей: Кайдена (18 лет), Хейза (16 лет) и Грейс (15 лет). Кроме того, у Костнера есть четверо детей от предыдущих браков: Энни (41), Лили (39), Джо (37) и Лиам (28).
В интервью журналу Us Weekly Костнер признался, что праздничные традиции изменились: «Я теперь холостяк, и мне немного не хватает этих милых ритуалов. Поэтому я особенно стараюсь создать атмосферу, чтобы дети запомнили эти моменты», — рассказал актер.
Он добавил, что раньше борьба за праздничное время заключалась в том, чтобы просто собрать всех детей вместе, а теперь она больше связана с вниманием и заботой о каждом.
Костнер отметил, что сейчас его приоритет — проводить время с детьми и семьей.
«Я в хорошем месте, наслаждаюсь временем с семьей и друзьями», — сообщил источник, близкий к актеру.
Также он был замечен в непринужденных встречах с режиссером и писателем Келли Нунан Горес, однако инсайдеры уточняют, что отношения носят случайный характер и не являются серьезными.
На этом фоне Костнер готовится к новому проекту: он станет ведущим праздничного специального шоу ABC «Kevin Costner Presents: The First Christmas». Двухчасовой выпуск расскажет историю рождения Иисуса, а сам актер подчеркнул, что подход к праздникам у него гибкий и каждый год он старается создать особую атмосферу для семьи.
Костнер продолжает активно участвовать в жизни своих детей, делится в соцсетях фотографиями с семьей и воспоминаниями о совместно проведенных праздниках. Актер подчеркнул, что для него главное — сохранить тепло и уют в доме для всех детей, несмотря на новые обстоятельства после развода.