Игорь Верник трогательно и забавно признался в любви жене со сцены

«Жена моя, моя любовь, мое счастье, я люблю тебя! Давно не говорил тебе этого — с самого утра. Я люблю тебя. Благодарю судьбу за то, что однажды ты вышла из машины. Потому что ты все время в машине, а я стоял на улице, лежал в луже, и ты подобрала меня, отмывала тело, и вот сделала из меня человека. Спасибо, я очень люблю тебя», — сказал Верник.