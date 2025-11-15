Ричмонд
Игорь Верник трогательно и забавно признался в любви жене со сцены

Игорь Верник признался в любви жене со сцены
Игорь Верник на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба
Игорь Верник на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба

Игорь Верник удивил публику необычным и теплым признанием во время одного из выступлений. Со сцены он обратился к своей супруге, произнеся слова, которые рассмешили и умилили зрителей:

«Жена моя, моя любовь, мое счастье, я люблю тебя! Давно не говорил тебе этого — с самого утра. Я люблю тебя. Благодарю судьбу за то, что однажды ты вышла из машины. Потому что ты все время в машине, а я стоял на улице, лежал в луже, и ты подобрала меня, отмывала тело, и вот сделала из меня человека. Спасибо, я очень люблю тебя», — сказал Верник.

Слова актера вызвали бурю аплодисментов в зале и массу восторженных комментариев в соцсетях. Искренность и юмор признания не остались незамеченными.