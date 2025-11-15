Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актер турецкого сериала «Зимородок» раскрыл причину визита в Москву

Эмре Алтуг посетил Россию с концертом
Эмре Алтуг
Эмре АлтугИсточник: Кадр из сериала «Зимородок»

Звезда Турции, актер и певец Эмре Алтуг рассказал «Известиям», что всегда хотел выступить в России, и отметил, что именно сейчас это стало возможным благодаря большому спросу. Первый концерт он проведет 15 ноября в столице, а затем посетит еще два города.

«Я всегда хотел дать концерт в России, но так сложилось, что сейчас меня сюда пригласили — спрос вырос так, что его невозможно было игнорировать. Я благодарен за такую прекрасную организацию, мы пока всем очень довольны. Насколько знаю, в Москве уже солд-аут. Билеты заканчиваются в других городах — в Санкт-Петербурге, а еще в Казани, где нам даже пришлось увеличить площадку, чтобы все желающие могли прийти», — сказал он в беседе с «Известиями».

Российскому зрителю артист широко известен благодаря сериалу-хиту «Зимородок». По его словам, российские поклонники проекта часто приезжали к воротам особняка в Стамбуле, где в том числе проходили съемки, и даже пытались подобраться ближе к кумирам с воды.