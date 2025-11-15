В Омане пройдет фестиваль российского кино

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Фестиваль российского кино пройдет в столице Султаната Оман городе Маскате с 16 по 18 ноября, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.
«С 16 по 18 ноября в столице Султаната Оман городе Маскате состоится первый Фестиваль российского кино, организованный Роскино при поддержке Минкультуры России», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что показы ярких семейных кинолент, историй о любви, доброте и смелости, станут новым этапом культурного сотрудничества между Россией и Оманом, познакомив зрителей с многообразием современного российского кинематографа.
Кроме того, министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова отметила, что в этом году отмечается 40-летие установления дипломатических отношений между Россией и Султанатом Оман.
По ее словам, «Фестиваль российского кино укрепит творческие связи наших государств и наполнит их новыми красками и смыслами».
Трехдневная программа фестиваля представит пять фильмов разных жанров: спортивная биография о силе духа и преодолении «Первый на Олимпе» и фантастическое приключение «Сто лет тому вперед». Две картины — «Финист. Первый богатырь» и «Коты Эрмитажа» — будут показаны на арабском языке.
Фестиваль открывает военная драма «Воздух» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. После показа состоится творческая встреча с режиссером фильма Алексеем Германом-младшим, заключили в ведомстве.