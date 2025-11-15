Ричмонд
Александр Петров вернется к роли бездомного во втором сезоне сериала «Камбэк»

Сериал «Камбэк» продлили на второй сезон
Кадр из сериала «Камбэк»
Кадр из сериала «Камбэк»

Сериал «Камбэк» с Александром Петровым в роли бездомного Компота официально продлили на второй сезон. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра «КиноПоиск».

Во втором сезоне авторы продолжат развивать истории ключевых героев — Компота, Даши, Птахи, Юры и Олега, а также Дрона.

«Миллионы зрителей следили за судьбами героев сериала, и после выхода каждого эпизода делились своими эмоциями от просмотра. Хочу сказать спасибо каждому за такие теплые отзывы, они невероятно важны. Я очень рад тому, что у “Камбэка” будет камбэк! Второй сезон даст возможность еще больше погрузиться в героя противоречивого, сложного, но уже такого родного. Компот уже стал другим, и вот над этим другим Компотом будет вдвойне интереснее работать и творить», — говорит Петров.

Первые две серии «Камбэка» вышли на Кинопоиске в полночь 4 октября, а финальный восьмой эпизод проекта зрители увидели 13 ноября.