Киностудия Sony Pictures приобрела права на экранизацию китайского бренда игрушек «Лабубу», сообщает Hollywood Reporter. Компания планирует снять фильм про забавного монстра, и, в случае успеха, запустить франшизу.
На данный момент проект не обрел продюсеров и постановщика. Также нет информации о том, будет ли это игровой фильм или анимационный. Sony отказались прокомментировать детали.
«Лабубу» — плюшевая кукла-монстр китайской компании Pop Mart, созданная художником Лу Касином. Бум популярности Лабубу возник в 2024 году, когда несколько знаменитостей продемонстрировали игрушку в своих соцсетях.
Напомним, в 2023 году компания Warner Bros. выпустила фильм «Барби», созданный на основе одноименных кукол компании Mattel. Картина имела большой успех в прокате и собрала 1,45 млрд долларов при бюджете 145 млн.